Амоксиклав® порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (104482) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 10 аптеках
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Всього: упаковка (1)
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Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Нє болєй
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Мед-сервіс
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Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
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Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Аптека твоєї родини
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Аптека бам
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Павлоград, вул. Центральна, 41
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1