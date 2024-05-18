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Амоксиклав® порошок для оральної суспензії 250 мг/5 мл + 62,5 мг/5 мл флакон для приготування 100 мл суспензії, №1 - Дніпро (Дніпропетровськ) (104482) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -30,75 грн
238,24 грн
Нє болєй
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
Всього: упаковка (1)
271,57
Економія: -20,20 грн
251,37 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
Всього: упаковка (1)
256,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
Всього: упаковка (1)
268,44
Економія: -17,39 грн
251,05 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 16-Б
Всього: упаковка (2)
247,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Дніпро, вул. Незалежності, 17
Всього: упаковка (1)
247,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, перех. Лесі Українки / Поля Олександра, 21/7
Всього: упаковка (1)
247,57 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Запорізьке, 28-П
Всього: упаковка (2)
272,33 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
Всього: упаковка (1)
268,99
Економія: -30,75 грн
238,24 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Семафорна, 28
Всього: упаковка (1)
280,49
Економія: -29,75 грн
250,74 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Новомосковськ, вул. Сучкова, 19-А
Всього: упаковка (1)
279,99
Економія: -41,75 грн
238,24 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Гетьманська, 38
Всього: упаковка (1)
272,99
Економія: -34,75 грн
238,24 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 37
Всього: упаковка (1)
234,07 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
Всього: упаковка (1)
280,27
Економія: -42,03 грн
238,24 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Всього: упаковка (1)
299,89
Економія: -42,89 грн
257,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Павлоград, вул. Центральна, 70/1
Всього: упаковка (1)
265,99
Економія: -27,75 грн
238,24 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 41
Всього: упаковка (1)
278,99
Економія: -40,75 грн
238,24 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Гончаренка Михайла, 66/5
Всього: упаковка (1)
277,19
Економія: -27,88 грн
249,31 грн
Аптека інтернет цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (1)
299,89
Економія: -37,89 грн
262,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Верстатобудівельників, 8/1
Всього: упаковка (1)
269,08
Економія: -16,15 грн
252,93 грн