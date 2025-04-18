Ємність для забору сечі стерильна (Urine collection container sterile)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 149 аптеках у Київ
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 15/9
2.0 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Петлюри Симона / Жилянська, 23/126
2.1 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, перех. Велика Васильківська / Ділова, 84/20
2.4 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 71/6
2.5 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.7 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
3.6 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Ощад аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 26-А
3.9 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Міхновського Миколи / Підвисоцького Професора, 26/1
4.1 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
4.1 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 10
4.8 км
Ємкість для забору сечі стерильна тм Моя Аптечка 120 мл №1
Екобинт