Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Київ (97985) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
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Всього: таблетки, що диспергуються (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 4
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Аптека бам
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Всього: таблетки, що диспергуються (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
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Альго-фарм
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Всього: таблетки, що диспергуються (1)
Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Подорожник
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Всього: таблетки, що диспергуються (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 39
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14