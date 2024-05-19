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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №10 - Київ (97985) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
398,99
Економія: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Русанівська / Русанівський, 8/2
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
398,99
Економія: -102,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Тичини Павла, 18-В
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Табірна, 46/48-В
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
384,99
Економія: -88,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Миропільська, 19
Всього: таблетки, що диспергуються (7)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 4
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 71-Д
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
411,99
Економія: -115,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 16-А
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
404,99
Економія: -108,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 10
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Симиренка, 5
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
363,99
Економія: -67,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Руденка Миколи, 14
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
373,99
Економія: -77,13 грн
296,86 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 60/10
Всього: таблетки, що диспергуються (3)
333,99
Економія: -37,13 грн
296,86 грн
Альго-фарм
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Зачинено Відчиняється за 02 хв
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: таблетки, що диспергуються (1)
206,00 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Погреби, вул. Погребський шлях, 39
Всього: таблетки, що диспергуються (7)
427,99
Економія: -131,13 грн
296,86 грн
Подорожник
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Вишневе, вул. Святоюріївська, 14
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
387,99
Економія: -91,13 грн
296,86 грн