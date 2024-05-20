Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Запоріжжя (441810) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Запоріжжя не найденоВ інших містах:
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, що диспергуються (14)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Аптека шар@
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Заводське, вул. Європейська, 22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301