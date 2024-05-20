Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Одеса (441810) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Аптека enter
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Аптека акс соціальна
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
В інших містах:
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Аптека шар@
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Аптека копійка
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (14)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Аптека низьких цін
Детальніше
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д