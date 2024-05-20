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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Одеса (441810) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Ріхтера Святослава, 132/1
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
200,40 грн
Аптека enter
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Гагарінське Плато, 5-Б
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
220,00 грн
Аптека акс соціальна
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Костанді, 162/2
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
228,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Миколаївська, 301
Всього: блістер (2)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
Всього: упаковка (1)
215,46
Економія: -10,06 грн
205,40 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ойстраха Давида, 7-В
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
226,15
Економія: -22,03 грн
204,12 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Очаків, вул. Спаська, 18-А
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
224,10
Економія: -29,70 грн
194,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сарата, вул. Крістіана Вернера, 95-А
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: блістер (2)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
204,68
Економія: -6,25 грн
198,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кілія, вул. Гагарінська, 84
Всього: упаковка (1)
183,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: блістер (2)
192,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: блістер (5)
192,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ізмаїл, просп. Незалежності, 72-П
Всього: блістер (1)
193,23 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
231,06
Економія: -33,42 грн
197,64 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
209,32
Економія: -14,92 грн
194,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: таблетки, що диспергуються (14)
214,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
218,85
Економія: -8,96 грн
209,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Всього: блістер (2)
193,24 грн