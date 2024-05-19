Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Львів (441810) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найденоВ інших містах:
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Козова, вул. Зелена, 19
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
Сімейна аптека
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 14
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 112-А
Здорова родина
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 84
Аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Сімейна аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, пл. Шевченка Тараса, 8
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. 30 Років Перемоги, 2/5
Авк фарм
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43