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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Львів (441810) Лікарський препарат - ціни

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Львів (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Львів не найдено
В інших містах:
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Рогатин, пл. Роксолани, 28
Всього: упаковка (2)
208,22
Економія: -1,74 грн
206,48 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Козова, вул. Зелена, 19
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
187,78
Економія: -1,89 грн
185,89 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Брошнів-Осада, вул. 22-го Січня, 94-А
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
205,98
Економія: -0,07 грн
205,91 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Тлумач, вул. Макуха, 14
Всього: упаковка (1)
193,65 грн
Аптека твоєї родини
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Підволочиськ, вул. Галицького, 112-А
Всього: блістер (3)
193,23 грн
Здорова родина
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Городенка, вул. Шевченка Тараса, 84
Всього: упаковка (1)
182,43
Економія: -0,34 грн
182,09 грн
Аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Теофіполь, пл. Кооперативна, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
248,99
Економія: -52,57 грн
196,42 грн
Сімейна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кути, пл. Шевченка Тараса, 8
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
207,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янець-Подільський, вул. 30 Років Перемоги, 2/5
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Авк фарм
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полонне, вул. Лесі Українки, 212-А
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
212,00
Економія: -6,36 грн
205,64 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
211,36
Економія: -8,73 грн
202,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Подільськ, просп. Перемоги, 30/47
Всього: блістер (2)
192,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: блістер (5)
192,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Всього: упаковка (1)
204,68
Економія: -6,25 грн
198,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Всього: блістер (2)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
218,85
Економія: -8,96 грн
209,89 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
211,32
Економія: -16,92 грн
194,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Арциз, вул. Добровольського, 1
Всього: блістер (2)
193,24 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
209,32
Економія: -14,92 грн
194,40 грн