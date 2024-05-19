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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Харків (441810) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
241,06
Економія: -18,83 грн
222,23 грн
Магнолія
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
220,00 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Первомайський, м-н 1/2, 48
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
230,87
Економія: -36,47 грн
194,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Всього: упаковка (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Всього: блістер (5)
193,16 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
211,31
Економія: -15,05 грн
196,26 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Заводське, вул. Європейська, 22
Всього: блістер (2)
201,86 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Всього: блістер (2)
174,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
228,72
Економія: -7,22 грн
221,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Свеса, вул. Софіївська, 4
Всього: блістер (5)
193,24 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
201,01 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Всього: упаковка (1)
209,15
Економія: -14,75 грн
194,40 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Всього: таблетки, що диспергуються (14)
214,50 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Всього: таблетки, що диспергуються (10)
229,15
Економія: -31,51 грн
197,64 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
211,81
Економія: -17,41 грн
194,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Всього: блістер (2)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
223,69
Економія: -13,80 грн
209,89 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-В
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
212,68
Економія: -10,05 грн
202,63 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Всього: блістер (1)
193,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А
Всього: блістер (5)
192,24 грн