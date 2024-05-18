Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 500 мг + 125 мг блістер, №20 - Дніпро (Дніпропетровськ) (441810) Лікарський препарат - ціни
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найденоВ інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Полтавська, 127-Г/1
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Центральна, 21/51
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Марганець, вул. Лермонтова, 27
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Красноград, вул. Полтавська, 92
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, що диспергуються (14)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, просп. Трубників, 25-А
Аптека шар@
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Нікополь, вул. Бандери Степана, 23/1
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Первомайський, м-н 1/2, 48
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Градизьк, вул. Київська, 47
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янка, вул. Захисників України, 43
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Сміла, вул. 40 Років Перемоги, 6
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Шевченка Тараса, 1-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сміла, вул. Незалежності, 80
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Заводське, вул. Європейська, 22
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:30
Драбів, вул. Центральна, 26
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (10)
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Очаків, вул. Спаська, 18-А
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Любашівка, вул. Софіївська, 93-Б
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Саврань, вул. Суворова, 2-А