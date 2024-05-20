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Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Запоріжжя (438652) Лікарський препарат - ціни

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Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
316,38 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 148
Всього: блістер (2)
328,30
Економія: -20,60 грн
307,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
359,46
Економія: -43,90 грн
315,56 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
Всього: блістер (2)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
Всього: упаковка (2)
371,00
Економія: -49,00 грн
322,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
Всього: блістер (2)
298,49 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
Всього: блістер (6)
328,30
Економія: -2,40 грн
325,90 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється за 20 хв
Запоріжжя, вул. Чарівна, 74
Всього: упаковка (3)
357,10
Економія: -49,40 грн
307,70 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
269,45 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 6
Всього: блістер (2)
298,48 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
Всього: упаковка (1)
357,24 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
Всього: блістер (4)
298,48 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Всього: блістер (2)
318,00 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
Всього: блістер (5)
328,30
Економія: -2,40 грн
325,90 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Товариська, 39
Всього: упаковка (1)
354,08 грн
1 соціальна аптека
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Всього: упаковка (1)
328,30
Економія: -2,40 грн
325,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
Всього: упаковка (1), блістер (4)
342,99
Економія: -19,96 грн
323,03 грн
Аптека інтернет цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
357,00
Економія: -35,00 грн
322,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Всього: блістер (1)
298,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
357,14
Економія: -43,79 грн
313,35 грн