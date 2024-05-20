Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Запоріжжя (438652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
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Запоріжжя, вул. Перемоги, 119
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Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
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Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
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Всього: блістер (6)
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Запоріжжя, вул. Поштова, 27/29
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Запоріжжя, вул. Маковського Спартака, 2-А
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Запоріжжя, просп. Соборний, 6
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Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 12
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Запоріжжя, вул. Парамонова, 4
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Запоріжжя, вул. Комарова, 1
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (5)
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Запоріжжя, вул. Ситова, 7-А
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Запоріжжя, вул. Товариська, 39
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1)
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Запоріжжя, шосе Оріхівське, 10-Г
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
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Запоріжжя, вул. Сергієнка Василя, 33
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Героїв 93-ї Бригади, 30
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 3
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4