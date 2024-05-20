Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Одеса (438652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 23 аптеках
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Всього: таблетки, що диспергуються (7)
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Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
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Всього: упаковка (2)
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Одеса, вул. Степова, 52/1
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Одеса, вул. Пастера, 31
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Всього: блістер (2)
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Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
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Одеса, вул. Грецька, 46
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
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Одеса, вул. Преображенська, 83
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
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Одеса, вул. Буніна, 33
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Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
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Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (1), блістер (3)
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Одеса, пров. Семафорний, 4
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Аптека акс соціальна
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Аптека шар@
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1