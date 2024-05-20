Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАмоксиклав® КвіктабЦіни в аптеках

Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Одеса (438652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Бугаївська, 21-В
Всього: таблетки, що диспергуються (7)
357,10 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: блістер (4)
316,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Степова, 52/1
Всього: упаковка (2)
354,30
Економія: -46,60 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 31
Всього: блістер (2)
315,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
Всього: блістер (2)
297,59 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Грецька, 46
Всього: блістер (1)
271,86 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
366,59
Економія: -52,99 грн
313,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Буніна, 33
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
379,66
Економія: -69,08 грн
310,58 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 27
Всього: блістер (2)
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
Всього: упаковка (1)
315,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1), блістер (3)
358,10
Економія: -50,40 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 22-А
Всього: блістер (1)
288,40 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Одеса, вул. Героїв Крут, 24-А
Всього: блістер (3)
316,40 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Говорова Маршала, 10/6
Всього: упаковка (1)
347,00 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 52
Всього: блістер (3)
297,59 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Головатого Отамана, 161
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
282,73
Економія: -46,44 грн
236,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Космонавтів, 15
Всього: блістер (1)
315,50 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2/1
Всього: блістер (3)
327,30
Економія: -19,60 грн
307,70 грн
Аптека акс соціальна
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 10
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
306,60 грн
Аптека шар@
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Заболотного Академіка, 54/1
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
340,24
Економія: -27,12 грн
313,12 грн