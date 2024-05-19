Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАмоксиклав® КвіктабЦіни в аптеках

Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Львів (438652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
327,64
Економія: -1,56 грн
326,08 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
267,02
Економія: -12,79 грн
254,23 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Всього: блістер (5)
298,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Всього: блістер (1)
296,39 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Всього: блістер (5)
325,50
Економія: -17,80 грн
307,70 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
365,30
Економія: -32,07 грн
333,23 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Всього: блістер (1)
328,30
Економія: -20,60 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Всього: блістер (2)
298,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Всього: блістер (1)
314,20 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється за 04 хв
Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
Всього: блістер (2)
351,20
Економія: -43,50 грн
307,70 грн
Аптека копійка
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
363,26
Економія: -45,66 грн
317,60 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Всього: блістер (4)
298,48 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
Всього: упаковка (1)
293,27 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Всього: блістер (6)
328,30
Економія: -2,40 грн
325,90 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
319,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Всього: блістер (2)
298,48 грн
Пульс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Всього: таблетки, що диспергуються (6)
355,67 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Всього: блістер (5)
326,00
Економія: -18,30 грн
307,70 грн
Здорова родина
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
321,45 грн
Сімейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 00:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
278,56
Економія: -1,24 грн
277,32 грн