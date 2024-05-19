Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Львів (438652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 11 аптеках
Аптека сальве
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
Аптека шар@
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Міцкевича, 5
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Куліша, 47
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 153
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (1)
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Львів, просп. Чорновола В'ячеслава, 16-И
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
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Львів, вул. Володимира Великого, 35-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Симоненка Василя, 7
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
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Львів, вул. Кульпарківська, 226-А
В інших містах:
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Довженка Олександра, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новояворівськ, вул. Бандери Степана, 10
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 55
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Кам'янка-Бузька, вул. Незалежності, 57
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 15/3
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 30-А
Пульс
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Всього: таблетки, що диспергуються (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Новий Розділ, просп. Шевченка Тараса, 36
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Жидачів, вул. Грушевського Михайла, 41
Здорова родина
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Новий Калинів, пл. Авіації, 1
Сімейна аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 00:00
Рогатин, вул. Чорновола В'ячеслава, 9