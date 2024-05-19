Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Харків (438652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Аптека твоєї родини
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Мед-сервіс
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Аптека низьких цін
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Всього: таблетки, що диспергуються (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Аптека
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
В інших містах:
Астарта
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Всього: таблетки, що диспергуються (8)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, вул. Єдності, 7
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (1), блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А