Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАмоксиклав® КвіктабЦіни в аптеках

Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Харків (438652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: блістер (2)
307,70 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: блістер (3)
322,60
Економія: -14,90 грн
307,70 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: блістер (1)
325,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
336,43
Економія: -36,40 грн
300,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Лісопарківська, 2
Всього: упаковка (1)
361,45 грн
Аптека твоєї родини
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Золочівська, 27
Всього: блістер (2)
297,59 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Проскури Академіка, 3-В
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
269,49 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Героїв Праці, 24
Всього: блістер (1)
328,30
Економія: -2,40 грн
325,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 72-Д
Всього: таблетки, що диспергуються (4)
341,76
Економія: -28,36 грн
313,40 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: блістер (2)
351,20
Економія: -43,50 грн
307,70 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Олександрівський, 81
Всього: блістер (4)
325,90 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
320,00 грн
Аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:30
Харків, в'їзд Балакірєва, 1
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
374,50 грн
Астарта
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 306
Всього: таблетки, що диспергуються (8)
337,00 грн
В інших містах:
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Солоницівка, вул. Слобожанська, 14
Всього: упаковка (1)
298,49 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Дергачі, вул. Вокзальна, 70
Всього: блістер (2)
297,59 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Бірки, пл. 223-ї Стрілкової Дивізії, 2
Всього: упаковка (1)
357,38 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Валки, вул. Харківська, 11
Всього: блістер (1)
287,50 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Слобожанське, вул. Дружби, 1
Всього: блістер (6)
298,49 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, вул. Єдності, 7
Всього: упаковка (1)
347,68 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Первомайський, м-н 3-й, 39
Всього: упаковка (1), блістер (4)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Шелестове, пров. Залізничний, 15
Всього: упаковка (1)
356,85 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Краснокутськ, вул. Горянська, 2-А
Всього: блістер (4)
298,49 грн