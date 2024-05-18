Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАмоксиклав® КвіктабЦіни в аптеках

Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Дніпро (Дніпропетровськ) (438652) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Доступно в 15 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
Всього: блістер (3)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Всього: блістер (4)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
319,37
Економія: -48,94 грн
270,43 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Всього: блістер (2)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
Всього: блістер (5)
357,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Всього: блістер (2)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Всього: блістер (1)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Аптека24
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
Всього: блістер (4)
357,10 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Всього: блістер (4)
325,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Всього: блістер (3)
357,10
Економія: -49,40 грн
307,70 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Всього: блістер (5)
310,90 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Всього: таблетки, що диспергуються (2)
364,88
Економія: -51,96 грн
312,92 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
Всього: блістер (4)
298,48 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: блістер (1)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Всього: блістер (1)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Всього: упаковка (1), блістер (1)
325,90 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Центральна, 2
Всього: упаковка (2), блістер (5)
327,30
Економія: -19,60 грн
307,70 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Всього: блістер (4)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84
Всього: упаковка (1), блістер (2)
327,30
Економія: -1,40 грн
325,90 грн