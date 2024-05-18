Амоксиклав® Квіктаб таблетки, що диспергуються 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Дніпро (Дніпропетровськ) (438652) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 15 аптеках
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: блістер (3)
Відчинено Цілодобово
Дніпро, вул. Ближня, 31
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
Аптека24
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Короленка, 3-Б
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 1-Ж
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, ж/м Тополь-2, 28
Аптека24
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, бульв. Слави, 40
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Паршина, 16-Б
Аптека доброго дня
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Всього: блістер (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Нижньодніпровська, 17
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Столєтова, 1
Аптека копійка
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Всього: таблетки, що диспергуються (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 30-Д
Бажаємо здоров'я
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Героїв, 37
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Всього: блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Роторна, 21
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), блістер (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Новоолександрівка, вул. Гагаріна, 2-Е
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2), блістер (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Підгородне, вул. Центральна, 2
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: блістер (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Центральна, 2-Г
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Іларіонове, пл. Привокзальна, 1
Регіональна аптечна мережа руан
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Всього: упаковка (1), блістер (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 84