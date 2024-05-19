Азитро Сандоз® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 17.1 г для приготування 20 мл суспензии, №1 - Харків (188780) Лікарський препарат - ціни
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Різдвяна, 29-Б
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека копійка
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Всього: упаковка (132)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Пискунівський, 4-А
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека шар@
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Всього: упаковка (132)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 71
Наявність на 2024-05-21 - 19:00