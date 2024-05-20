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Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою 875 мг + 125 мг блістер, №14 - Одеса (100098) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеці
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Воробйова Академіка, 5-Г
Всього: упаковка (2)
327,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 39/4
Всього: блістер (1)
350,90
Економія: -33,00 грн
317,90 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Розкидайлівська, 67
Всього: упаковка (1)
365,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Праведників миру, 23
Всього: упаковка (5)
336,41
Економія: -18,41 грн
318,00 грн
Аптека акс соціальна
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Зачинено Відчиняється за 16 хв
Одеса, вул. Пішонівська, 20/2
Всього: упаковка (1)
370,80 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
Всього: упаковка (2)
378,51
Економія: -64,39 грн
314,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
Всього: упаковка (1)
319,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
Всього: упаковка (1), блістер (1)
351,44
Економія: -37,71 грн
313,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
Всього: упаковка (1)
327,59
Економія: -13,76 грн
313,83 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 12
Всього: упаковка (1)
340,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Пастера, 14
Всього: упаковка (1)
310,00 грн
Аптека ніжних цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Толстого Льва, 21
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
346,15
Економія: -27,70 грн
318,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
360,25
Економія: -46,52 грн
313,73 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
Всього: упаковка (1)
347,99
Економія: -34,16 грн
313,83 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Старопортофранківська, 97
Всього: упаковка (2)
373,09
Економія: -59,22 грн
313,87 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 28
Всього: упаковка (3), блістер (1)
353,24
Економія: -27,88 грн
325,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
Всього: упаковка (1)
303,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, вул. Степова, 17
Всього: упаковка (1)
327,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
Всього: упаковка (1)
350,90
Економія: -33,00 грн
317,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 25
Всього: упаковка (1)
361,45
Економія: -28,77 грн
332,68 грн