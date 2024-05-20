Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯБЕТА-ЛАКТАМНІ АНТИБІОТИКИ, ПЕНІЦИЛІНИКомбінації пеніцилінів, у тому числі з інгібіторами бета-лактамазАмоксицилін та інгібітор бета-лактамазАмоксиклав® 2xЦіни в аптеках

Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Запоріжжя (100096) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 173 аптеках
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
Всього: упаковка (1)
226,41
Економія: -22,41 грн
204,00 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
Всього: упаковка (3)
217,40
Економія: -13,40 грн
204,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
Всього: упаковка (1)
241,33 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
Всього: упаковка (4), блістер (1)
264,70
Економія: -48,80 грн
215,90 грн
Аптека шар@
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
Всього: упаковка (2)
252,65
Економія: -34,21 грн
218,44 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:00
Запоріжжя, вул. Гагаріна, 4
Всього: упаковка (1)
226,69 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 07:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Всього: упаковка (10)
251,56
Економія: -47,56 грн
204,00 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
Всього: упаковка (1)
239,01 грн
Аптека інтернет цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
Всього: упаковка (1)
223,48
Економія: -19,48 грн
204,00 грн
Аптека бам
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 17:00
233,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
249,15
Економія: -36,59 грн
212,56 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
Всього: упаковка (1)
228,88 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
Всього: упаковка (1)
227,65 грн
Народна аптека
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Рекордна, 32
Всього: упаковка (1)
251,66
Економія: -47,66 грн
204,00 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
Всього: упаковка (1)
257,81
Економія: -39,99 грн
217,82 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
Всього: упаковка (1), блістер (1)
233,79
Економія: -29,13 грн
204,66 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
Всього: упаковка (6)
251,56
Економія: -31,36 грн
220,20 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
Всього: упаковка (7)
263,24
Економія: -54,30 грн
208,94 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
Всього: упаковка (3)
238,98
Економія: -11,18 грн
227,80 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 87-В
Всього: упаковка (3)
240,74 грн