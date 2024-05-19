Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Львів (100096) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 162 аптеках
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Львів, вул. Огієнка Івана, 20
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Львів, вул. Клепарівська, 4
Swiss pharmacy
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Аптека низьких цін
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Львів, вул. Шпитальна, 8
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
Аптека бам
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
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Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
Наявність на 2024-05-21 - 19:00
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Всього: упаковка (3)
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Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
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Львів, вул. Київська, 9
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, пл. Кропивницького, 2
Подорожник
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Всього: таблетки, вкриті плівковою оболонкою (7)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17