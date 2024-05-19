Амоксиклав® 2x таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг + 125 мг блістер, №14 - Харків (100096) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 279 аптеках
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Наявність на 2024-05-21 - 20:00
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Харків, вул. Сумська, 23/34
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
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Харків, вул. Сковороди Григорія, 74