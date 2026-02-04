Одеса
Про товар
Ціни
Лакарне (Lacarne)
Лакарне (Lacarne)
Одеса
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 32 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 110
0.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Змієнка Всеволода, 28
1.0 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
1.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Садіковська, 25
1.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Канатна, 77
1.3 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
1.3 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. М'ясоєдівська, 30
1.3 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 23
2.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Лесі Українки, 16
2.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 19:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, дорога Фонтанська, 2
2.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 14:00
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Вадатурського Олексія, 71
4.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 14:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 80
4.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 27
4.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 31
5.0 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Філатова Академіка, 2
5.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Небесної Сотні, 5
7.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
530,90
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню