Миколаїв
Лакарне (Lacarne)

Лакарне (Lacarne)

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 20-К
3.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Веселинівська, 14-А
3.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Героїв України, 105/1
4.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 2/2
5.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Старова Архітектора, 6
5.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Очаків, вул. Спаська, 8
52.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Снігурівка, вул. Центральна, 142-Н
63.0 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
524,10
Економія при броні: -70,60 грн
453,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
68.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, вул. Миру, 77
74.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
495,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
74.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
524,40
Економія при броні: -31,90 грн
492,50 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
95.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 139-Б
100.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 114/5
100.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 60
101.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Князя Великого Володимира, 123
101.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, бульв. Десантний, 1
101.5 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 84/86
101.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Героїв оборони Одеси, 52-А
102.3 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Одеса, вул. Марсельська, 3
102.5 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Братське, вул. Миру, 88
104.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
515,20 грн
