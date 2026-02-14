Харків
Про товар
Ціни
Лакарне (Lacarne)
Лакарне (Lacarne)
Харків
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 57 аптеках у Харків
Перша аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 20
0.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, пл. Конституції, 1
0.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 19:00
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
0.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Харків, вул. Сумська, 41/2
1.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Котляра Євгена, 3-А
1.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
2.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Данилевського, 18
2.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 20:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 72
2.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 136
3.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
3.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 19:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Малої Любові, 45
3.5 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
3.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
3.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 20:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
3.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 19:00
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Холодногірська, 2
3.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
512,00
грн
Забрати 17.02 після 18:00
Аптека низькі ціни №1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 41/43
4.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 165-Б
5.0 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
583,20
Економія при броні:
-29,35 грн
553,85
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню