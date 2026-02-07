Дніпро
Лакарне (Lacarne)
Лакарне (Lacarne)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 23 аптеках у Дніпро
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 12:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 14:00
Аптека нц
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 13:00
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
2.1 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
485,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Сонячна Набережна, 34-Д
2.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 17:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 82
3.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Незалежності, 8
4.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 15:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.8 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
543,80
Економія при броні:
-86,70 грн
457,10
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Терещенківська, 27-А
6.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 16:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Лисиченко Марії, 21
6.3 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
6.4 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
6.5 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
6.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 16:00
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
7.9 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 13:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Платонова, 3-А
8.0 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Панікахи, 36-К
8.2 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 111-К
8.6 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
522,00
грн
Забрати 11.02 після 14:00
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
8.7 км
Лакарне сироп 180 мг/мл флакон 100 мл №1
Технолог
543,80
Економія при броні:
-86,70 грн
457,10
грн
Забронювати
