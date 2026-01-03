Київ
Крем-бальзам від болю в суглобах з маслом ялівцю (Cream-balm for pain in joints with juniper oil)
Одеса
(адресу не вказано)
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Київ, шосе Харківське, 144-В 437.6 км
437.6 км
Крем-бальзам від болю в суглобах з маслом ялівцю "Народний Цілитель" 30 мл №1 Хелер Косметикс 102,00 грн
Хелер Косметикс
102,00
Економія при броні:
-23,15 грн
78,85
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104 442.2 км
442.2 км
Крем-бальзам від болю в суглобах з маслом ялівцю "Народний Цілитель" 30 мл №1 Хелер Косметикс 102,00 грн
Хелер Косметикс
102,00
Економія при броні:
-23,15 грн
78,85
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18 443.4 км
443.4 км
Крем-бальзам від болю в суглобах з маслом ялівцю "Народний Цілитель" 30 мл №1 Хелер Косметикс 103,00 грн
Хелер Косметикс
103,00
Економія при броні:
-23,15 грн
79,85
грн
Забронювати
Фармація
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15 446.6 км
446.6 км
Крем-бальзам від болю в суглобах з маслом ялівцю "Народний Цілитель" 10 г №1 Хелер Косметикс 28,00 грн
Хелер Косметикс
28,00
Економія при броні:
-5,96 грн
22,04
грн
Забронювати
Фармація
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5 448.3 км
448.3 км
Крем-бальзам від болю в суглобах з маслом ялівцю "Народний Цілитель" 30 мл №1 Хелер Косметикс 102,00 грн
Хелер Косметикс
102,00
Економія при броні:
-23,15 грн
78,85
грн
Забронювати
