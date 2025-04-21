Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 69 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
749,34
Економія при броні: -126,25 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
760,14
Економія при броні: -29,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
760,62
Економія при броні: -133,17 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
745,92
Економія при броні: -118,47 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
757,77
Економія при броні: -136,54 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
763,69
Економія при броні: -142,46 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
749,56
Економія при броні: -94,54 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
768,90
Економія при броні: -38,15 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
754,61
Економія при броні: -24,67 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється за 4 хв
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
779,02
Економія при броні: -48,64 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
758,30
Економія при броні: -102,80 грн