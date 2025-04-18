Київ (адресу не вказано)
Доступно в 401 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
428,99
Економія при броні: -63,16 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
761,91
Економія при броні: -138,64 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
744,42
Економія при броні: -113,67 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
1.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
761,29
Економія при броні: -31,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
737,99
Економія при броні: -25,84 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
759,45
Економія при броні: -29,35 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
1.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
1.8 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
1.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
756,13
Економія при броні: -125,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
758,92
Економія при броні: -29,05 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
753,88
Економія при броні: -23,38 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 31
1.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
2.0 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
737,06
Економія при броні: -113,91 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Толстого Льва / Саксаганського, 20/109
2.0 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн