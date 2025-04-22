Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 68 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. П'ятницька, 50
0.3 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 32
0.3 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.3 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
487,37
Економія при броні: -84,03 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Реміснича, 57
0.4 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
555,61
Економія при броні: -33,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 50
0.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
758,50
Економія при броні: -91,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
749,63
Економія при броні: -122,16 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
737,49
Економія при броні: -97,91 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
772,43
Економія при броні: -42,62 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Мстиславська, 20
0.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
0.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
742,92
Економія при броні: -103,37 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
731,80 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.7 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
221,94
Економія при броні: -31,03 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
758,13
Економія при броні: -131,06 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна
739,28
Економія при броні: -84,06 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
Ангіострим порошок стік 5 г №14
Феліцата Україна