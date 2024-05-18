Всі аптеки України
Косметичні засобиЗасоби по догляду за волоссям і нігтямиДодаткові засоби по догляду за волоссямЗасоби по догляду за волоссям (маски, бальзами, кондиціонери)AGRADO Маска для волоссяЦіни в аптеках

AGRADO Маска для волосся 200 мл ботанічна сила - Харків (881067) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Харків (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Харків не найдено
В інших містах:
Регіональна аптечна мережа руан
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 113
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Будьте здорові
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Рокитне, вул. Вокзальна, 58
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 16-А
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Островського Миколи, 22-А
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Одеса, пров. Семафорний, 4
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Сокільники, вул. Стрийська, 30
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Самбір, вул. Сагайдачного Петра, 5
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом