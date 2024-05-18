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AGRADO Маска для волосся 500 мл кератин - Харків (835213) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 210
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лозова, м-н 2-й, 38
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Павлоград, вул. Незалежності, 166
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новомосковськ, вул. Білої Зіни, 2
Всього: упаковка (2)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Петропавлівка, вул. Соборна, 19
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кобеляки, перех. Касьяна / 1-го Травня, 41/13
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, 44
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 1
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Харківська, 7
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Новокодацька, 2
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. 20-річчя Перемоги, 33
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
Всього: упаковка (1)
288,00 грн
Регіональна аптечна мережа руан
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Героїв, 3
Всього: упаковка (1)
288,00 грн