Артроверон Актив капсули, №180 - Харків (879691) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 9 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Науки, 23
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Старицького, 16
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Ювілейний, 74
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Людвіга Свободи, 39
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, шосе Салтівське, 262-Б
В інших містах:
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
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Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Котельва, вул. Полтавський Шлях, 211
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Аптека шар@
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 50-А