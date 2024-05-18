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Артроверон Актив капсули, №180 - Дніпро (Дніпропетровськ) (879691) Лікарський препарат - ціни

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Дніпро (Дніпропетровськ) (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Дніпро (Дніпропетровськ) не найдено
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, просп. Свободи, 30
Всього: упаковка (1)
827,02
Економія: -29,12 грн
797,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кобеляки, вул. Мільйонна, 16/2
Всього: упаковка (1)
834,37 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Горішні Плавні, вул. Добровольського, 31
Всього: упаковка (1)
834,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (1)
834,39 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 54
Всього: упаковка (2)
815,63
Економія: -58,71 грн
756,92 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (4)
855,13
Економія: -51,13 грн
804,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Горішні Плавні, просп. Героїв Дніпра, 79
Всього: упаковка (1)
834,39 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Козельщина, вул. Остроградського, 67
Всього: упаковка (1)
834,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
848,79
Економія: -50,19 грн
798,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Республіканська, 134-А
Всього: упаковка (1)
843,99
Економія: -103,47 грн
740,52 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
883,03
Економія: -85,95 грн
797,08 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (2)
798,59 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (2)
834,35 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
834,39 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кременчук, вул. Лікаря Бончука, 1
Всього: упаковка (2)
806,79
Економія: -34,89 грн
771,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Грушевського Михайла, 2-Б
Всього: упаковка (1)
863,47
Економія: -66,43 грн
797,04 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кременчук, вул. Республіканська, 61-Б
Всього: упаковка (1)
816,36
Економія: -44,46 грн
771,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Оксанченка Олександра, 48
Всього: упаковка (1)
798,13 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Сагайдачного Гетьмана, 8-Б/8-В
Всього: упаковка (1)
834,99
Економія: -94,47 грн
740,52 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Полтава, вул. Європейська, 147
Всього: упаковка (1)
798,13 грн