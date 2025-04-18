Харків (адресу не вказано)
Доступно в 216 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 13 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
372,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
378,40
Економія при броні: -46,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
372,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
372,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
372,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Вітамак Д таблетки №30
Маклеодс Фармасьютикалс