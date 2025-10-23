Київ
Про товар
Ціни
Милиця підлокітний Адванс (Arm crutch Advance)
Милиця підлокітний Адванс (Arm crutch Advance)
Київ
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
В містах поряд
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Світловодськ, вул. Грушевського Михайла, 12
247.9 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Петриківка, просп. Калнишевського Петра, 28
353.2 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 17-В
357.2 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Парусний, 14-А
385.1 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 12-Б
388.3 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-К
389.8 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
Регіональна аптечна мережа руан
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Павлоград, вул. Незалежності, 145
441.2 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Тернівка, вул. Харківська, 26
454.0 км
Милиця підлокітний "Advance" 200913 №1
ОСД ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА ТОВ
551,00
грн
Забронювати
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню