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Артімар капсули, №120 - Одеса (879690) Лікарський препарат - ціни

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Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
Всього: упаковка (2)
1145,99
Економія: -136,19 грн
1009,80 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чорноморськ, просп. Миру, 31-М
Всього: упаковка (1)
1162,13
Економія: -93,47 грн
1068,66 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Чорноморськ, вул. 1-го Травня, 3-В
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Арциз, вул. Соборна, 2-А
Всього: упаковка (1)
1207,99
Економія: -198,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Алмазна, 21-В
Всього: упаковка (1)
1145,70
Економія: -55,80 грн
1089,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Френчка Віктора, 31-А
Всього: упаковка (1)
1259,42
Економія: -120,92 грн
1138,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Мазепи, 3
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Соборна, 14
Всього: упаковка (1)
1138,50 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Пашутінська, 75
Всього: упаковка (2)
1133,99
Економія: -124,19 грн
1009,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 7/1
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
Всього: упаковка (1)
1133,99
Економія: -124,19 грн
1009,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ладижин, вул. Будівельників, 15
Всього: упаковка (1)
1138,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
Всього: упаковка (1)
1129,99
Економія: -120,19 грн
1009,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Тиврів, вул. Малиновського Маршала, 2
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Онуфріївка, вул. Центральна, 23
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Вернигори, 4
Всього: упаковка (1)
1129,99
Економія: -120,19 грн
1009,80 грн
Аптека твоєї родини
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 490/4
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 349
Всього: упаковка (1)
1147,57
Економія: -44,67 грн
1102,90 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 335
Всього: упаковка (1)
1122,00
Економія: -59,00 грн
1063,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 352
Всього: упаковка (1)
1146,57
Економія: -77,37 грн
1069,20 грн