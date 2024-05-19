Артімар капсули, №120 - Київ (879690) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 185 аптеках
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Київ, пл. Незалежності, 1
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, вул. Січових Стрільців, 35
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Київ, вул. Саксаганського, 117
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Київ, вул. Костянтинівська, 25
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Київ, вул. Велика Васильківська, 72
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Київ, вул. Гусовського, 8/10
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Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Аптека копійка
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Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
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Київ, вул. Антоновича, 66
Подорожник
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Всього: упаковка (5)
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Київ, бульв. Лесі Українки, 24
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Межигірська, 56
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Бажаємо здоров'я
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Київ, вул. Липківського Василя, 3
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Київ, вул. Велика Васильківська, 112