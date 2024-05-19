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Артімар капсули, №120 - Київ (879690) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 185 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (3)
1190,99
Економія: -181,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (2)
1229,53
Економія: -91,03 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
1253,60
Економія: -115,10 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
1210,63
Економія: -72,13 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
1169,22
Економія: -44,32 грн
1124,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
1240,33
Економія: -101,83 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (1)
1206,12
Економія: -67,62 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
1156,47
Економія: -62,57 грн
1093,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
Всього: упаковка (2)
1180,38
Економія: -51,48 грн
1128,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
1247,14
Економія: -108,64 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
1229,93
Економія: -91,43 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
1208,98
Економія: -70,48 грн
1138,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
1196,47
Економія: -57,97 грн
1138,50 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (2)
1103,57
Економія: -43,57 грн
1060,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 66
Всього: упаковка (1)
1227,43
Економія: -88,93 грн
1138,50 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (5)
1170,99
Економія: -161,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (2)
1200,04
Економія: -61,54 грн
1138,50 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 71
Всього: упаковка (1)
1138,49
Економія: -33,59 грн
1104,90 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 3
Всього: упаковка (1)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (3)
1226,01
Економія: -87,51 грн
1138,50 грн