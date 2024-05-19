Артімар капсули, №120 - Харків (879690) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 3 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Аптека шар@
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
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Охтирка, пров. Харківський, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Аптека бам
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Аптека копійка
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Аптека шар@
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Аптека копійка
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46