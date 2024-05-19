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Артімар капсули, №120 - Харків (879690) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
Всього: упаковка (2)
1193,13
Економія: -75,23 грн
1117,90 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Харків, просп. Перемоги, 65-Г
Всього: упаковка (1)
1262,82
Економія: -156,74 грн
1106,08 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Харків, просп. Героїв Харкова, 256
Всього: упаковка (1)
1202,23
Економія: -140,60 грн
1061,63 грн
В інших містах:
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Карлівка, вул. Великотирнівська, 4/8-А
Всього: упаковка (2)
1171,99
Економія: -162,19 грн
1009,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
Всього: упаковка (2)
1138,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Охтирка, пров. Харківський, 2
Всього: упаковка (1)
1109,87
Економія: -35,87 грн
1074,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Котельва, вул. Миру, 1-Б
Всього: упаковка (2)
1129,99
Економія: -120,19 грн
1009,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Миру, 7
Всього: упаковка (1)
1103,17
Економія: -33,17 грн
1070,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Небесної Сотні, 79-А
Всього: упаковка (3)
1138,49 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Головка, 15
Всього: упаковка (1)
1138,50 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Чураївни, 3/2
Всього: упаковка (4)
1204,17
Економія: -179,15 грн
1025,02 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Котляревського, 11
Всього: упаковка (1)
1088,99 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Небесної Сотні, 15/32
Всього: упаковка (1)
1192,68
Економія: -167,68 грн
1025,00 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, перех. Соборності / Європейська, 29/15
Всього: упаковка (2)
1114,99
Економія: -105,19 грн
1009,80 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Європейська, 21
Всього: упаковка (4)
1107,81
Економія: -42,81 грн
1065,00 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 07:30
Полтава, вул. Гоголя, 26
Всього: упаковка (1)
1190,99
Економія: -181,19 грн
1009,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Полтава, вул. Соборності, 44
Всього: упаковка (1)
1149,99
Економія: -140,19 грн
1009,80 грн
Аптека шар@
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 44
Всього: упаковка (2)
1203,83
Економія: -114,83 грн
1089,00 грн
Аптека копійка
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Зачинено Відчиняється о 07:00
Полтава, вул. Шевченка Тараса, 46
Всього: упаковка (3)
1201,87
Економія: -175,92 грн
1025,95 грн