Одеса
Лавінал 15 (Lavinal 15)

Лавінал 15 (Lavinal 15)

Одеса (адресу не вказано)
Шукати на карті
Доступно в 174 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
396,92
Економія при броні: -11,56 грн
385,36 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
466,78
Економія при броні: -16,31 грн
450,47 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
739,17
Економія при броні: -45,65 грн
693,52 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
403,86
Економія при броні: -18,50 грн
385,36 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
554,98 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
564,40
Економія при броні: -141,17 грн
423,23 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
674,40
Економія при броні: -209,37 грн
465,03 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
730,87
Економія при броні: -37,35 грн
693,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
581,20
Економія при броні: -179,35 грн
401,85 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
554,98 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
446,59
Економія при броні: -19,15 грн
427,44 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
643,00 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
445,12
Економія при броні: -18,20 грн
426,92 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
579,20
Економія при броні: -114,17 грн
465,03 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
720,91
Економія при броні: -43,31 грн
677,60 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
407,84
Економія при броні: -17,19 грн
390,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
ГоловнаКошикОбране