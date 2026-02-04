Одеса
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Одеса
(адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Одеса
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
396,92
Економія при броні:
-11,56 грн
385,36
грн
Забронювати
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 62
0.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
466,78
Економія при броні:
-16,31 грн
450,47
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Строкатої Ніни, 33
0.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
739,17
Економія при броні:
-45,65 грн
693,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Караванського Святослава, 42/46
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
403,86
Економія при броні:
-18,50 грн
385,36
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
554,98
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Преображенська, 68
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
564,40
Економія при броні:
-141,17 грн
423,23
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 06.02 після 16:00
Аптека 9-1-1
Відчинено
Цілодобово
Одеса, вул. Преображенська, 42
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
674,40
Економія при броні:
-209,37 грн
465,03
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, пл. Грецька, 3/4
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
730,87
Економія при броні:
-37,35 грн
693,52
грн
Забронювати
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 70/54
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
581,20
Економія при броні:
-179,35 грн
401,85
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грецька, 45
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 06.02 після 17:00
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Грецька, 46
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
554,98
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
446,59
Економія при броні:
-19,15 грн
427,44
грн
Забронювати
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
643,00
грн
Забронювати
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Преображенська, 65
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
445,12
Економія при броні:
-18,20 грн
426,92
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 14 хв
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 99
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
579,20
Економія при броні:
-114,17 грн
465,03
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 54
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
720,91
Економія при броні:
-43,31 грн
677,60
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Велика Арнаутська, 47
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
407,84
Економія при броні:
-17,19 грн
390,65
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 71
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 06.02 після 15:00
