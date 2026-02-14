Миколаїв
Лавінал 15 (Lavinal 15)

Лавінал 15 (Lavinal 15)

Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 76 аптеках у Миколаїв
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Соборна, 2-Е
0.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
757,60
Економія при броні: -235,10 грн
522,50 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Захисників Миколаєва, 16
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
416,90
Економія при броні: -26,25 грн
390,65 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-А
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
466,01
Економія при броні: -15,54 грн
450,47 грн
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 58-Д
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 14/7
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
504,00 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
755,20
Економія при броні: -34,82 грн
720,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
476,96
Економія при броні: -26,49 грн
450,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
581,20
Економія при броні: -157,50 грн
423,70 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
1.0 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
466,11
Економія при броні: -15,63 грн
450,48 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
1.0 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
414,80
Економія при броні: -23,81 грн
390,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
1.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
1.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
743,98
Економія при броні: -50,46 грн
693,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
1.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
1.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
1.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
468,66
Економія при броні: -30,09 грн
438,57 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
763,24
Економія при броні: -34,00 грн
729,24 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
1.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
1.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
658,07
Економія при броні: -36,48 грн
621,59 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, просп. Центральний, 23/12
1.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
475,35
Економія при броні: -23,32 грн
452,03 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Цілодобово
Миколаїв, просп. Центральний, 148-А/2
1.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,40
Економія при броні: -109,23 грн
652,17 грн
