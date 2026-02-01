Львів
Лавінал 15 (Lavinal 15)

Львів (адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
719,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
674,00 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
728,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,00 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
714,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
116,40 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
688,00 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
651,08
Економія при броні: -40,68 грн
610,40 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
760,71
Економія при броні: -31,37 грн
729,34 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
507,62
Економія при броні: -23,62 грн
484,00 грн
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
676,80
Економія при броні: -34,70 грн
642,10 грн
