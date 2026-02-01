Львів
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Львів
(адресу не вказано)
Доступно в 174 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 03.02 після 16:00
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 5
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Словацького, 2
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
719,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Галицька, 19
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
674,00
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 16
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Шевченка Тараса, 22
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
728,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,00
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, пл. Соборна, 1
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, пл. Соборна, 17
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 03.02 після 16:00
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Сербська, 13
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 03.02 після 16:00
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Городоцька, 3
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
714,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, просп. Свободи, 49
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 03.02 після 16:00
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
116,40
грн
Забронювати
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, вул. Стара, 1
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
688,00
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 04.02 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
651,08
Економія при броні:
-40,68 грн
610,40
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
760,71
Економія при броні:
-31,37 грн
729,34
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
507,62
Економія при броні:
-23,62 грн
484,00
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Цілодобово
Львів, вул. Зелена, 1
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
676,80
Економія при броні:
-34,70 грн
642,10
грн
Забронювати
