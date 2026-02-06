Дніпро
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Дніпро
(адресу не вказано)
Доступно в 193 аптеках у Дніпро
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Яворницького Дмитра / Воскресенська, 60/10
0.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,40
Економія при броні:
-37,97 грн
723,43
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 68
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 11.02 після 13:00
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
0.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
480,34
Економія при броні:
-29,87 грн
450,47
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Мономаха Володимира, 11
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
472,09
Економія при броні:
-21,62 грн
450,47
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Словацького Юліуша, 10
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 11.02 після 12:00
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, бульв. Європейський, 4
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,40
Економія при броні:
-236,05 грн
525,35
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, перех. Європейська / Глінки, 8-Б/12
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
479,72
Економія при броні:
-29,24 грн
450,48
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 12
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 11.02 після 12:00
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Центральна, 2/4
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
444,52
Економія при броні:
-13,37 грн
431,15
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 46
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 11.02 після 14:00
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Харківська, 7-А
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
761,40
Економія при броні:
-37,97 грн
723,43
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, перех. Харківська / Яворницького Дмитра, 2/44
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
581,20
Економія при броні:
-175,55 грн
405,65
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Лесі Українки, 19
0.8 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
460,99
Економія при броні:
-29,84 грн
431,15
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Королеви Єлизавети Другої, 1
0.9 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
735,06
Економія при броні:
-41,54 грн
693,52
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 1/9
0.9 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
748,97
Економія при броні:
-27,69 грн
721,28
грн
Забронювати
Аптека нц
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 10/12
1.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 11.02 після 13:00
1 соціальна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2
1.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Бандери Степана, 2-Б
1.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
476,73
Економія при броні:
-26,26 грн
450,47
грн
Забронювати
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 59
1.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 119-Д
1.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
707,90
грн
Забрати 10.02 після 16:00
