Чернігів
Лавінал 15 (Lavinal 15)

Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 40 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
461,98
Економія при броні: -13,86 грн
448,12 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
475,93
Економія при броні: -25,45 грн
450,48 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
450,05
Економія при броні: -22,61 грн
427,44 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
676,80
Економія при броні: -34,70 грн
642,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
522,10
Економія при броні: -120,25 грн
401,85 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
564,40
Економія при броні: -198,65 грн
365,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
674,30
Економія при броні: -249,17 грн
425,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
730,67
Економія при броні: -37,15 грн
693,52 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
579,20
Економія при броні: -79,50 грн
499,70 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
783,58
Економія при броні: -54,24 грн
729,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
469,07
Економія при броні: -30,11 грн
438,96 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
735,82
Економія при броні: -42,30 грн
693,52 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
481,32
Економія при броні: -29,29 грн
452,03 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
727,11
Економія при броні: -33,59 грн
693,52 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.9 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
676,80
Економія при броні: -34,70 грн
642,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
479,26
Економія при броні: -28,79 грн
450,47 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
524,90
Економія при броні: -26,15 грн
498,75 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
585,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
736,45
Економія при броні: -42,93 грн
693,52 грн
