Чернігів
Про товар
Ціни
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Лавінал 15 (Lavinal 15)
Чернігів
(адресу не вказано)
Змінити
Шукати на карті
Сортування:
За відстанню
Фільтр
Доступно в 40 аптеках у Чернігів
Біла ромашка
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, просп. Миру, 49
0.2 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
461,98
Економія при броні:
-13,86 грн
448,12
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
475,93
Економія при броні:
-25,45 грн
450,48
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
450,05
Економія при броні:
-22,61 грн
427,44
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Національної Гвардії, 1
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
676,80
Економія при броні:
-34,70 грн
642,10
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 35
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
522,10
Економія при броні:
-120,25 грн
401,85
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 28
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
564,40
Економія при броні:
-198,65 грн
365,75
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 11
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
674,30
Економія при броні:
-249,17 грн
425,13
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
730,67
Економія при броні:
-37,15 грн
693,52
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
579,20
Економія при броні:
-79,50 грн
499,70
грн
Забронювати
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Княжа, 33
0.6 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
496,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
783,58
Економія при броні:
-54,24 грн
729,34
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
469,07
Економія при броні:
-30,11 грн
438,96
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 93
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
735,82
Економія при броні:
-42,30 грн
693,52
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.7 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
481,32
Економія при броні:
-29,29 грн
452,03
грн
Забронювати
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.9 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
727,11
Економія при броні:
-33,59 грн
693,52
грн
Забронювати
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 103
0.9 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
676,80
Економія при броні:
-34,70 грн
642,10
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
479,26
Економія при броні:
-28,79 грн
450,47
грн
Забронювати
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 114
1.3 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
524,90
Економія при броні:
-26,15 грн
498,75
грн
Забронювати
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
585,09
грн
Забронювати
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.5 км
Лавінал® 15 Спрей проти вошей та гнид спрей 100 мл №1
Универсальное агентство "Про-Фарма"
736,45
Економія при броні:
-42,93 грн
693,52
грн
Забронювати
Показати більше
Головна
Каталог
Кошик
Обране
Меню