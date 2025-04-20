Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 189 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
343,00
Економія при броні: -69,00 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
360,00
Економія при броні: -56,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
351,00
Економія при броні: -74,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 3
2.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
316,00
Економія при броні: -39,00 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,00
Економія при броні: -37,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сєдова, 1
2.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,52
Економія при броні: -23,14 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,39
Економія при броні: -25,26 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
344,70
Економія при броні: -21,32 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
376,41
Економія при броні: -23,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
316,00
Економія при броні: -41,00 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,00
Економія при броні: -40,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
316,00
Економія при броні: -42,00 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,00
Економія при броні: -41,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
389,70
Економія при броні: -102,10 грн
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
349,54
Економія при броні: -16,21 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
381,78
Економія при броні: -17,71 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,86
Економія при броні: -13,53 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,85
Економія при броні: -14,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
354,30
Економія при броні: -38,55 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
386,98
Економія при броні: -63,08 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,18
Економія при броні: -21,80 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
388,62
Економія при броні: -24,55 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
351,00
Економія при броні: -92,00 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
381,00
Економія при броні: -93,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,55
Економія при броні: -29,80 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,08
Економія при броні: -32,18 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
336,05
Економія при броні: -30,30 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,34
Економія при броні: -54,44 грн