Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 99 аптеках у Вінниця
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
352,52
Економія при броні: -19,19 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
385,04
Економія при броні: -20,97 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 30
0.1 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 34-А
0.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,60
Економія при броні: -86,20 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
351,82
Економія при броні: -18,49 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
372,72
Економія при броні: -19,59 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 31
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 35
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
348,90
Економія при броні: -79,50 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
348,47
Економія при броні: -15,14 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
369,17
Економія при броні: -16,04 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється за 36 хв
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 56/27
0.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
346,69
Економія при броні: -13,36 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,67
Економія при броні: -14,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Тимирязева, 19/48
0.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 70
0.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 30
0.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
351,15
Економія при броні: -17,82 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
372,01
Економія при броні: -18,88 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Вінниця, просп. Коцюбинського, 11-А
0.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
349,34
Економія при броні: -16,01 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
381,66
Економія при броні: -17,49 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Пікуса Євгенія, 9/12
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
349,84
Економія при броні: -16,51 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
370,62
Економія при броні: -17,49 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 5
0.9 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
356,04
Економія при броні: -22,71 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
377,19
Економія при броні: -24,06 грн