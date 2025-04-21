Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 103 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
343,62
Економія при броні: -20,24 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
375,24
Економія при броні: -22,11 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
353,73
Економія при броні: -20,40 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
386,35
Економія при броні: -22,28 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
347,50
Економія при броні: -14,17 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
367,10
Економія при броні: -14,97 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
368,88
Економія при броні: -15,75 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,86
Економія при броні: -12,48 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,75
Економія при броні: -13,62 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
344,05
Економія при броні: -20,67 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
374,74
Економія при броні: -22,51 грн
Фармакопійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
354,23
Економія при броні: -20,90 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
348,90
Економія при броні: -79,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
358,05
Економія при броні: -24,72 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
391,07
Економія при броні: -27,00 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн