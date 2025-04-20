Львів (адресу не вказано)
Доступно в 160 аптеках у Львів
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 10
0.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Огієнка Івана, 20
0.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
356,71
Економія при броні: -23,38 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
377,90
Економія при броні: -24,77 грн
Пульс
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Леонтовича, 1
0.4 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Клепарівська, 4
0.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 72
0.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Swiss pharmacy
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Дорошенка, 8
0.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 11
0.7 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 30
0.7 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Джерельна, 1
0.7 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Львів, просп. Свободи, 33
0.7 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Городоцька, 80
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,32
Економія при броні: -20,19 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шпитальна, 8
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
337,44
Економія при броні: -18,04 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
372,12
Економія при броні: -19,89 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 07:45
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Сахарова Академіка, 4
0.8 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, просп. Свободи, 49
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
D.s.
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Базарна, 11
0.8 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Львів, вул. Шевченка Тараса, 17
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн