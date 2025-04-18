Харків (адресу не вказано)
Доступно в 225 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
336,43
Економія при броні: -12,91 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
378,60
Економія при броні: -14,53 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
337,64
Економія при броні: -14,12 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
379,95
Економія при броні: -15,88 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Харків, вул. Сумська, 6
1.1 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється за 15 хв
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
337,05
Економія при броні: -13,53 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
379,29
Економія при броні: -15,22 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
1.2 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
339,69
Економія при броні: -16,31 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
370,94
Економія при броні: -17,81 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
1.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
353,36
Економія при броні: -19,59 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
385,44
Економія при броні: -21,37 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Ярослава Мудрого, 38
1.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Тарасівська, 3
1.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 39
1.7 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"