Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 211 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
349,20
Економія при броні: -15,87 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
369,01
Економія при броні: -16,78 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
355,44
Економія при броні: -22,11 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
388,33
Економія при броні: -24,16 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
344,66
Економія при броні: -21,28 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
388,04
Економія при броні: -23,97 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
356,60
Економія при броні: -88,30 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
380,70
Економія при броні: -93,50 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
347,10
Економія при броні: -23,72 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
379,03
Економія при броні: -25,90 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
347,46
Економія при броні: -20,10 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
386,43
Економія при броні: -22,36 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
335,60 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
366,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
342,32
Економія при броні: -18,94 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,82
Економія при броні: -20,69 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
343,56
Економія при броні: -20,18 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
375,16
Економія при броні: -22,03 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
352,35
Економія при броні: -19,02 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
384,85
Економія при броні: -20,78 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
352,69
Економія при броні: -19,36 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
373,64
Економія при броні: -20,51 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
358,01
Економія при броні: -24,68 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
379,28
Економія при броні: -26,15 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
345,32
Економія при броні: -11,99 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
377,17
Економія при броні: -13,10 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
336,96
Економія при броні: -13,58 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
367,96
Економія при броні: -14,83 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
307,86
Економія при броні: -15,43 грн
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
383,28
Економія при броні: -19,21 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Робоча, 4/6
3.7 км
Ділатіл мазь туба 15 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Ділатіл супозиторії ректальні №7
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"