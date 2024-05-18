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AGRADO Кондиціонер для волосся 750 мл кератин - Харків (835214) Лікарський препарат - ціни

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Харків (адресу не вказано)
Доступно в 28 аптеках
Перша аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
Всього: упаковка (1)
76,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Сумська, 6
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сумська, 23/34
Всього: упаковка (1)
109,65 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67/69
Всього: упаковка (3)
85,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Свободи, 8
Всього: упаковка (3)
109,61 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 96
Всього: упаковка (2)
80,35 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 110
Всього: упаковка (1)
76,76 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, перех. Культури / Тринклера, 6/18
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сумська, 73
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Культури, 8
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Москалівська, 61
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 12
Всього: упаковка (1)
139,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Науки, 9
Всього: упаковка (1)
76,42 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Космічна, 16
Всього: упаковка (2)
139,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Космічна, 25
Всього: упаковка (2)
108,42 грн
Аптека низькі ціни №1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 190/1
Всього: упаковка (2)
77,17 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 5
Всього: упаковка (3)
139,00 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Павлова Академіка, 307-А
Всього: упаковка (2)
85,81 грн
Аптека ваш консультант
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Ювілейний, 57/106
Всього: упаковка (1)
85,28 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Героїв Праці, 20/321-А
Всього: упаковка (1)
139,00 грн