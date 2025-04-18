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Бабарія вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу (Babaria two-phase micellar water for make-up removal)
Бабарія вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу (Babaria two-phase micellar water for make-up removal)
Київ
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Доступно в 23 аптеках у Київ
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
357,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
357,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
346,57
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
348,41
грн
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Аптека доброго дня
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
2.7 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
357,00
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
2.8 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
357,03
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
3.1 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
347,97
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
3.9 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
347,57
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бандери Степана, 10-Б
4.4 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
349,65
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-А
5.3 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
357,03
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
5.5 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
349,04
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Пулюя Івана, 5
5.7 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
348,17
грн
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Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Бучми Амвросія, 2-А
5.9 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
348,29
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
6.9 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
349,39
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Відрадний, 16/50
7.1 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
348,59
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дніпровська Набережна, 14-Е
8.4 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
347,15
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Полярна, 8
8.5 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
348,00
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 73/1
8.8 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
346,56
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Центральна, 21-Б
8.8 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
348,95
грн
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Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 46
8.8 км
Babaria вода двофазна міцелярна для зняття макіяжу 400 мл №1
ФАРМВЕЙ ТРЕЙДІНГ
349,20
грн
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