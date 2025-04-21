Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 2 аптеках у Вінниця
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вінниця, вул. Київська, 45
1.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
В містах поряд
Здорова родина
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
106.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
106.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
106.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 5/3
109.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Мазепи Гетьмана, 33
109.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
357,50
Економія при броні: -55,05 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
109.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 17/1
110.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, просп. Миру, 69
110.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 34
110.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Рівнеліки
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Петлюри Симона, 59
110.8 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 34
111.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Зарічанська, 57/1
111.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
847,71
Економія при броні: -49,72 грн
D.s.
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Бандери Степана, 2-А
111.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Шухевича Романа, 1/1
113.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
357,50
Економія при броні: -55,05 грн
Подорожник
Сокиряни, вул. Кобилянської, 35-А
118.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
118.2 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
118.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Вашківці, вул. Грушевського Михайла, 12
135.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн