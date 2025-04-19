Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Одеса
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 56
4.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Сахарова Академіка, 24
13.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
794,13
Економія при броні: -28,18 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Висоцького, 23
13.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
847,94
Економія при броні: -36,22 грн
В містах поряд
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Татарбунари, вул. Горького Максима, 19
109.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сміла, бульв. Графа Бобринського Олексія, 11-В
318.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 11-А
328.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Сокиряни, вул. Перемоги, 10-А
328.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Подорожник
Сокиряни, вул. Кобилянської, 35-А
329.4 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -73,40 грн
Здорова родина
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
337.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
802,98
Економія при броні: -4,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 6
337.6 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Новодністровськ, кв-л 4-й, 6
337.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вашківці, вул. Грушевського Михайла, 12
343.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 320
343.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 47
344.3 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Келецька, 66
348.5 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 45
348.7 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нарбута Георгія, 3
348.9 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп
715,00
Економія при броні: -110,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кельменці, вул. Сагайдачного Петра, 72
363.1 км
АП16 капсули №20
Е-Витал груп